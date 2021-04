Die Kaderplanung der Saale Bulls für 2021/22

Halle (Saale) - Die Saison 2020/21 fand für die Saale Bulls ein trauriges Ende: Der heftige Corona-Ausbruch kostete dem Team aus Halle nach starker Saison die Playoff-Teilnahme - und damit auch die Chance auf den Aufstieg. So gehen die Bulls auch in der Spielzeit 2021/22 wieder in der Oberliga Nord an den Start. Wir zeigen, welche Spieler dann für Halle aufs Eis gehen.

Diese Spieler bleiben bei den Saale Bulls

Ryan Foster (Trainer)

Kai Schmitz

Tatu Vihavainen

Lukas Valasek

Jannik Striepeke

Diese Spieler verlassen die Saale Bulls

Kyle Helms (Karriereende)

Das sind die Zugänge der Saale Bulls

noch keine Zugänge bekannt

(mz/Stand: 28. April 2021)