Trainer Poropat geht - und viele Spieler werden folgen

Weißenfels - Mit einem 72:87 gegen die EWE Baskets Oldenburg hat sich das Team des Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) aus der Saison 2020/2021 verabschiedet. Die Mannschaft um Kapitän Sergio Kerusch wird es in der kommenden Saison so nicht mehr geben, wird doch ein Großteil der Spieler den Verein verlassen.

Eigentlich war es ein Spiel ohne Bedeutung für die Wölfe. Bis zur Halbzeit hielten sie gegen den Tabellenvierten aus Niedersachsen wacker mit, gingen mit einem Unentschieden (38:38) in die Halbzeitpause. Mit dem dritten Viertel drehten die Gäste auf und und zogen davon. Kyndahl Hill und Quinton Hooker trafen jeweils 15 Mal für den MBC, Aleksandar Marelja traf mit 10 Punkten ebenfalls zweistellig für den Syntainics MBC.

Silvano Poropat: Emotionaler Abschied beim MBC

Und dennoch war es ein anderes, ein besonderes Spiel. Da würdigte der Syntainics MBC die außergewöhnlichen Leistungen von Djordje Pantelic, der mit Unterbrechungen zehn Jahre für die Wölfe spielte und dabei mehr als 1.000 Punkte erzielte. Sein Trikot mit der Rückennummer 12 wird der Syntainics MBC nie wieder vergeben. Es ziert nun die Hallendecke der Weißenfelser Stadthalle und wird bei jedem Spiel an seine Leistungen erinnern.

Überblick: Kaderplanung beim Syntainics MBC für 2021/22

Anschließend wurde der wohl wichtigste Protagonist der letzten Jahre verabschiedet. Nach ebenfalls zehn Jahren und 208 Spielen mit dem Syntainics MBC sagt nun Head-Coach Silvano Poropat leise Tschüss. Mit ihm geht eine Ära zu Ende, mit außergewöhnlichen Erfolgen und sicher auch mit einigen Tiefpunkten. „Es waren zehn richtig schöne Jahre“, sagt der Kroate bei seiner Verabschiedung vor dem Spiel mit einer Träne im Knopfloch. Von einer bewussten Entscheidung spricht er, denn seine Mission, die Mannschaft in der Liga zu halten, habe er erfüllt.

Emotional war das Dankeschön des Clubs vor dem Anpfiff in jedem Fall. Poropat war sichtlich ergriffen, musste das eine oder andere Mal kurz innehalten. Was wäre es wohl für ein Abschied geworden, wenn die 3.000 Fans in der Stadthalle gewesen wären? Was er am meisten vermissen werde?

MBC: Generationenwechsel mit Danes und Antunovic

„Die Menschen, die Spieler, die Trainer mit denen ich gearbeitet habe, die Leute aus dem Verein, aus dem Office. Und natürlich die Fans. Das macht mich natürlich immer wieder emotional“, sagt Silvano Poropat. Und er ergänzt: „Natürlich sind es auch die Erfolge, die wir feiern konnten. Aber vor allem werde ich die Menschen vermissen, die mir viel Vertrauen in dieser Zeit gegeben haben.“

Während des Spiels legte er all die Gedanken ab, coachte nochmals mit viel Engagement und Leidenschaft „seine“ Mannschaft bis zur letzten Sekunde und brachte im vierten Viertel mit Robin Danes und Sandro Antunovic zwei junge Spieler, vollzog damit gewissermaßen einen Generationswechsel.

Auf die Frage, ob er denn bei einem Hilferuf des Vereins nochmals nach Weißenfels kommen würde, antwortet er später diplomatisch. „Ich hoffe, das brauche ich nicht. Ich denke, dass der Club einen neuen, eigenen Weg geht.“ Und er ergänzt mit einem Schmunzeln: „Aus der Sicht von heute würde ich sagen: Schaut, dass ihr jemanden anderes findet. Aber man weiß ja nie.“

Syntainics MBC auf Trainersuche

Den Syntainics MBC werde er nicht nur aus der Ferne weiter verfolgen. „Auch aus der Nähe“, was wohl heißen könnte, dass er das eine oder andere Mal vorbeischauen wird. Jetzt aber wird er erst einmal einige Tage Urlaub mit seiner Ehefrau machen, später will er die Eltern in Kroatien besuchen. Auf dem Basketball-Parkett werden wir Silvano Poropat in jedem Fall wiedersehen, so viel steht fest.

Was am Ende Saison bleibt, ist ein 15. Tabellenplatz und damit der sichere Verbleib des MBC in der Basketball Bundesliga. „Wir haben uns gegenüber der letzten Saison um einen Platz verbessern können, auch wenn es zum Schluss nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben“, erklärt Manager Martin Geissler nach Spielende. Er steht nun vor der Aufgabe, einen neuen Trainer und eine neue Mannschaft zu finden. Einfach, so viel ist sicher, wird das nicht. (mz)