Rein durch die Tür, raus aus dem Fenster - und zwischendurch ein großes Geschäft verrichtet. Bei einem Einbruch in Weimar steht die Polizei vor Fragezeichen.

Die Polizei musste in Weimar zu einem kuriosen Einsatz ausrücken. (Symbolbild)

Weimar - Kurioser und ekliger Einbruch auf einer Baustelle in Weimar: Dort hat ein Mann nicht nur sein großes Geschäft in einen Eimer verrichtet. Er seilte sich danach auch noch aus etwa drei Metern mit einem Baustellenkabel aus einem Fenster ab, wie die Polizei mitteilte. Was den Mann zu seiner Aktion bewegte, konnte ein Sprecher nicht sagen.

Der 39-Jährige sei am frühen Freitagmorgen in die Baustelle eingedrungen. Dort habe er Kalkfarbe aus einem Eimer in die Schublade eines antiken Schranks geschüttet und den Eimer als Toilette benutzt. Unter anderem mit einem Akkuschrauber-Set im Gepäck habe er sich dann aus dem Fenster abgeseilt - und nicht wie beim Einbruch die Tür verwendet. Der Mann sei polizeibekannt und im Nachgang ermittelt worden, sagte der Sprecher.