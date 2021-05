Weißenfels - Trainer Silvano Poropat hat sein Engagement bei Basketball-Bundesligist MBC Syntainics mit einer Niederlage beendet. Die Weißenfelser verloren am Sonntag das letzte Saisonpunktspiel daheim gegen EWE Baskets Oldenburg mit 72:87 (38:38). Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Rickey Paulding (21), Nathan Boothe, Martin Breunig und Rasid Mahalbasic (je 13). Für die Mitteldeutschen, die bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt sicher hatten, erzielten Kyndahl Hill und Quinton Hooker (je 15) die meisten Punkte.

Unmittelbar vor der Partie hatte der MBC-Coach seinen Abschied verkündet. „Ich bin sehr glücklich, dass ich den MBC in der Ersten Bundesliga hinterlasse. Es ist ein gutes Gefühl. Ich möchte mich jetzt noch einmal anderen Herausforderungen widmen“, begründete Poropat per Twitter seinen erneuten Weggang vom MBC. Man sei im Guten auseinandergegangen.

Drittes Engagement von Poropat beim MBC endet

Bereits zum dritten Mal trennen sich die Wege zwischen dem Coach und dem Bundesligisten aus Mitteldeutschland. Der 50-jährige Kroate hatte erstmals für die Saison 2011/12 einen Vertrag in Weißenfels unterschrieben. Er führte den Verein auf Anhieb in die erste Bundesliga zurück und erhielt im Frühjahr 2015 einen Fünfjahresvertrag bis 2020.

Doch am 26. Dezember 2015 trat Poropat wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolgs auf eigenen Wunsch zurück. Die Mannschaft steckte damals im Tabellenkeller des deutschen Oberhauses. Im Januar 2019 übernahm der Kroate erneut das Kommando und rettete den MBC vor dem Absturz in die zweite Liga. Anschließend konnten sich Verein und Trainer schon damals nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Poropats dritte Rückkehr in die Saalestadt folgte im Februar 2020. Nach gut einem Jahr haben der Bundesligist und der Coach erneut keine gemeinsame Basis gefunden.

Der Verein muss sich nun wieder auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben, der den Kader für die kommende Saison mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten zusammenstellen muss. Zu einem Nachfolger konnte sich MBC-Geschäftsführer Martin Geissler auf dpa-Anfrage noch nicht äußern.