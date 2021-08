Syntainics MBC kann schon früher mit Zugang Behnam Yakhchali planen

Weißenfels/MZ - Der Syntainics MBC aus Weißenfels kann schon beim Trainingsstart am 16. August mit Zugang Behnam Yakhchali planen. Eigentlich sollte der iranische Nationalspieler bei der Asienmeisterschaft in Indonesien spielen, doch wurde das Turnier kurzfristig ins Jahr 2022 verlegt.

Das passt dem MBC gut in den Plan. Der Iraner, der aktuell noch bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einsatz ist, soll in Weißenfels eine wichtige Stütze in der Basketball-Bundesliga werden. Nun kann er die komplette Vorbereitung absolvieren. Urpsrünglich war geplant, dass der Iraner erst am 8. September zu seiner Mannschaft stößt.

Am 16. August nimmt das neuformierte Team um den ebenfalls neuen Headcoach Igor Jovovic die Arbeit für die Saison auf, am 19. August findet das erste öffentliche Training statt. Dann kann sich auch Yakhchali erstmals den MBC-Fans präsentieren.