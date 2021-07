So plant der Syntainics MBC seine Saisonvorbereitung

Der Mitteldeutsche BC absolviert ein Trainingslager in Slowenien.

Weißenfels/MZ - Der Sommerfahrplan des Syntainics MBC steht: Am 16. August wird der neue Cheftrainer Igor Jovovic seinen komplett neu formierten Kader erstmals zum Training begrüßen. Damit startet die Saisonvorbereitung für die Basketball-Bundesliga für das Team aus Weißenfels.

Bis zum Ligastart Ende September - das Eröffnungsspiel zwischen Meister Alba Berlin und den Baskets Bonn ist für den 23. oder 24. geplant - sind zahlreiche Tests und auch ein Trainingslager in Slowenien geplant. Zugang Benham Yakchali wird erst am 8. September für Weißenfels auflaufen. Der Nationalspieler des Iran ist zuvor beim Asia Cup in Indonesien aktiv.

Zum Abschluss der Vorbereitung steht am 18. und 19. September ein Turnier in der Oberfrankenhalle in Bayreuth auf dem Plan. Dort könnte der MBC auch auf Pokalsieger und Vizemeister FC Bayern München treffen.

Mitteldeutscher BC: Saisonvorbereitung 2021 im Überblick

16. August: Trainingsauftakt

19. August, 17.30 Uhr: Erstes öffentliches Training

25. August, 18 Uhr: Testspiel bei den BSW Sixers

27. August - 4. September: Trainingslager in Lasko (Slowenien)

30. August, 19 Uhr: Testpiel bei KK Cedevita Olimpija Ljubljana

1. September: Testspiel gegen Allianz Pallacanestro Triest (in Lasko)

4. September, 19 Uhr: Testspiel bei Swans Gmunden (Österreich)

8. September, 19 Uhr: Testspiel gegen Medi Bayreuth

11. September, 19 Uhr: Testspiel bei EWE Baskets Oldenburg

12. September, 17 Uhr: Testspiel bei Rasta Vechta

15. September: Testspiel bei Niners Chemnitz

18. September, 19.30 Uhr: Testspiel bei Medi Bayreuth

19. September: Testspiel gegen Bayern München oder SIG Straßburg

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen durch den Verein sind jederzeit möglich.