Zeithain/Wülknitz/Gröditz/Bad Liebenwerda - Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg weitet sich aus. Nun werde die Evakuierung von Neudorf am Südrand der Gohrischheide vorbereitet, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Meißen mitteilte. Demnach breiten sich die Flammen derzeit schnell in Richtung der Ortschaft aus.

Der Waldbrand ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Zahl der Einsatzkräfte aus beiden Ländern wurde inzwischen auf mehr als 500 aufgestockt. Laut dem morgendlichen Lagebericht der Einsatzkräfte vor Ort sind aktuell mehr als 200 Hektar Waldfläche betroffen, so das Landratsamt. Experten gehen aber davon aus, dass es deutlich mehr sein könnten.

Bislang wurde der Wülknitzer Ortsteils Heidehäuser mit rund 100 Bewohnern evakuiert. Darunter waren auch 45 Bewohner eines Heims für Schwerbehinderte. Diese wurden in örtlichen Krankenhäusern und im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Glaubitz untergebracht.