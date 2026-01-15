Dem Syntainics MBC steht mitten in der Krise ein kräftezehrender Auswärtstrip mit zwei Partien bevor. Auf welchen Topspieler Weißenfels verzichten muss.

Leistungsträger fehlt bis März: Rutscht der MBC jetzt in den Tabellenkeller?

Fünfmal hat der Syntainics MBC um Khyri Thomas, Jure Planinic und Marcus Forster zuletzt in der Liga verloren.

Weissenfels/MZ. - Manchmal können wenige Woche vieles verändern. Mitte Dezember sah es noch so aus, als könnte der Syntainics MBC sein großes Saisonziel, den Klassenerhalt, vielleicht sogar schon nach der Hinrunde abhaken. Was wieder einmal eine kleine Sensation gewesen wäre für den Klub mit dem zweitkleinsten Etat in der Basketball-Bundesliga (BBL). „Das wäre wirklich überwältigend“, sagte Martin Geissler, der Geschäftsführer des Syntainics MBC, damals im MZ-Gespräch.