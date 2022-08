Gisa Lions MBC nimmt 21-Jährige Perspektivspielerin unter Vertrag

Halle (Saale)/MZ - Der Gisa Lions MBC hat sich außerplanmäßig mit einer weiteren Spielerin verstärkt. Wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, erhielt Tuba Poyraz nach erfolgreichem Probetraining einen Einjahresvertrag.

Die 1,79 Meter große Aufbau- und Flügelspielerin spielte zuletzt in der Regionalliga. Dort führte sie ihren Heimatklub TSV Lamstedt mit 31,7 Punkten pro Spiel zur Meisterschaft.

In der Vergangenheit lief Poyraz in der zweiten Liga für die Avides Hurricanes in Rotenburg auf. Aufgrund von schulischen Gründen kehrte die 21-Jährige aber in ihre Heimat zurück. Jetzt nimmt sie einen neuen Anlauf im hochklassigen Basketball.

„Unsere Personalplanungen sind damit nicht abgeschlossen. Wir sind noch auf der Suche nach einer weiteren Spielerin für die Shooting-Guard-Position“, stellte Managerin Katherina Fikiel aber klar.