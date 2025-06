Rio de Janeiro - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League erneut einen Coup hauchdünn verpasst. Wie schon beim 2:3 gegen Olympiasieger Italien verlor die DVV-Auswahl in Rio de Janeiro gegen den Weltranglisten-Zweiten Brasilien mit 2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 20:25, 8:15). Damit stehen für das Team des neuen Bundestrainers Giulio Cesare Bregoli zwei Niederlagen und ein Erfolg gegen Südkorea zu Buche. Nächster Gegner ist an diesem Sonntag (18.30 Uhr) Tschechien.

Angeführt von den besten Punktesammlerinnen Emilia Weske und Lina Alsmeier (je 17) bot die deutsche Mannschaft dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Der erste Satz ging trotz mehrmaliger Drei-Punkte-Führung verloren. In den Durchgängen zwei und drei brachte das DVV-Team seine Vorteile von sechs beziehungsweise vier Zählern ins Ziel. Der vierte Satz ging nach 8:6-Führung in der Schlussphase verloren. Und im Tiebreak war die Mannschaft um Kapitänin Camilla Weitzel chancenlos.

Formaufbau für kommende Aufgaben

Unter ihrem neuen Trainer Bregoli dient die Nationenliga den deutschen Frauen vor allem dazu, Form und Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaft ab Ende August in Thailand aufzubauen. Zwischen den Turnieren steht noch die EM-Qualifikation an.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde. Für die deutschen Männer geht es in der kommenden Woche los.