Ludwigsburg/MZ. - Chefcoach Predrag Krunic reckte die Faust nach oben, die Spieler tänzelten auf dem Parkett – was nach dem Schlusspfiff am Sonntagabend in Ludwigsburg geschah, waren Gesten des Erfolgs. Still war es in der Arena. Denn kaum jemand hatte mit diesem Ausgang gerechnet: Der Außenseiter aus Weißenfels sicherte sich beim Spitzenteam Ludwigsburg einen verdienten 81:78-Auswärtserfolg.