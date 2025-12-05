Erster gegen Zweiter: Der FC Bayern München empfängt den Syntainics MBC in der Basketball-Bundesliga zum Gipfeltreffen. Was für Weißenfels spricht.

Der Spitzenspiel-Check: Was spricht für den Syntainics MBC beim Duell mit den Bayern?

In der Vorsaison konnte der Syntainics MBC um Spencer Reaves (r.) die Bayern um Andreas Obst mehrfach ärgern.

München/Weißenfels/MZ - Ein bisschen verrückt klingt die Bezeichnung schon. Weißenfels gegen München? Das war in den vergangenen Jahren doch meist eine der Partien mit den klarsten Vorzeichen während einer Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL). Das große München gegen das beschauliche Weißenfels, der mit Abstand größte Etat der Liga gegen einen der kleinsten, der Favorit gegen den Außenseiter – doch diesmal? Wirken die beiden Welten sportlich gar nicht mehr so weit voneinander entfernt.