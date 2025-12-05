Vor dem Saisonstart gibt es viele Fragezeichen bei Nathalie Armbruster. Doch sowohl auf der Schanze als auch in der Loipe liefert die 19-Jährige.

Trondheim - Nathalie Armbruster ist mit einem zweiten Platz in den Weltcup-Winter der Nordischen Kombiniererinnen gestartet. Die 19-Jährige musste sich in Trondheim nach einem Sprung und dem 5-Kilometer-Lauf lediglich der Norwegerin Ida Marie Hagen geschlagen geben. Im Sprint war die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison nur um eine Hundertstelsekunde unterlegen. Armbruster hatte nach dem Springen auf Platz drei gelegen.

„Ich habe mich gut gefühlt während des Rennens. Nach der Virusinfektion vor ein paar Wochen hatte ich nicht damit gerechnet. Ich bin wirklich stolz“, sagte Armbruster und Bundestrainer Florian Aichinger ergänzte: „Es ist ein starker Auftakt der Mannschaft gewesen. Nathalie hatte im November noch einen Infekt. Da wussten wir nicht, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz steht.“

Die weiteren drei DSV-Starterinnen Jenny Nowak, Trine Goepfert und Ronja Loh belegten die Ränge zwölf bis 14.