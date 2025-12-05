Im Sommer 2026 findet in Mexiko, Kanada und den USA die nächste Fußball-WM statt. Und obwohl noch gar nicht alle WM-Teilnehmer feststehen, werden bereits jetzt die Vorrundengruppen gelost. Auf den trifft die DFB-Elf?

Das Ziel aller Fußball-Träume: Die WM-Trophäe. Am Freitagabend deutscher Zeit wird in Washington ausgelost, wer in der Vorrunde gegeneinander spielt. Auf welche Gegner trifft die DFB-Elf? Drumherum versprechen Fifa und die USA eine große Show.

Washington. - Am 11. Juni 2026 beginnt die Fußball-WM der Männer in Mexiko, Kanada und den USA. Bereits jetzt werden die Vorrunden ausgelost. Und das, obwohl noch gar nicht alle Teilnehmer des Mega-Turniers feststehen.

Die Auslosung soll eine große Show werden: Heidi Klum als Moderatorin, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Trumps Opern-Liebling Andrea Bocelli als musikalische Show-Acts. Die Village People performen YMCA.

Brady, Gretzky und Shaquille O’Neal: Sportstars ziehen Deutschlands WM-Gegner

Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Footballer Tom Brady, Basketballer Shaquille O’Neal und Baseballer Aaron Judge ziehen die Kugeln. Und über allem schwebt US-Präsident Donald Trump, der wohl von Fifa-Präsident Gianni Infantino den neuen FIFA-Friedenspreis bekommen wird.

Was passiert rund um die Auslosung und welche Gegner bekommt die DFB-Elf zugelost? Wir berichten ab 17 Uhr im Live-Blog!

Erstmals nehmen 48 Mannschaften an der WM teil. Gespielt wird in zwölf Gruppen. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt, umgeht zunächst also die allerstärksten Gegner.

Schwere Gegner in der Verlosung: Schaffen es die Italiener zur Fußball-Weltmeisterschaft?

Ungemütlich kann es dennoch werden. Von Kolumbien bis Japan, Norwegen und den Playoff-Italienern sind schwierige Lose möglich. Es sind viele Kontrahenten möglich, die WM-Stress auslösen können. Einen besonderen „Reiz“ hätte für den Bundestrainer ein Premieren-Duell mit Außenseitern wie Usbekistan, Curacao oder Kap Verde.

Mindestens so wichtig wie ein gutes Gegner-Los ist die logistische Konstellation. Deutschland würde gerne an der Ostküste oder im Mittleren Westen in den USA spielen. Keine ewig weiten Wege, eine gute Infrastruktur für das Team-Camp - all das wird je nach festgelegter Gruppenzugehörigkeit bei der Auslosung entschieden.

Zwölf Gruppen bei WM: 42 Länder kämpfen um den größten Titel im Fußball

Die 42 bislang fix qualifizierten Teams wurden nach ihrer Weltranglistenposition in vier Töpfe eingeteilt. Die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada wurden mit den neun besten Teams in Topf 1 eingeteilt. Die 22 Mannschaften, die in sechs Playoff-Pfaden die restlichen WM-Teams im März 2026 ermitteln, sind mit den sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften in Topf 4 als Platzhalter in ihren jeweiligen Playoff-Gruppen.

Aus jedem Topf wird ein Team in eine der zwölf Gruppen gelost. Mannschaften aus der gleichen Konföderation können nicht gegeneinander spielen, Ausnahme ist Europa. Hier werden in vier Gruppen zwei Teams sein und je ein Team in den restlichen acht.

Anstoßzeiten, Spielorte und TV-Übertragung: Deutsche Spiele zur Prime-Zeit möglich

Die Anstoßzeiten der Gruppenspiele und die genauen Spielorte der Vorrunde werden erst am Samstagabend von der FIFA verkündet. Der Weltverband bastelt bis dahin an einem Plan, damit möglichst alle Partien zu günstigen Zeiten in den Heimatländern im TV zu sehen sind.

Deutschland wird daher zur Mittagszeit oder am Nachmittag spielen - am deutschen Abend also. Wahrscheinlich sind je nach Gruppenzugehörigkeit auch Spiele in Dallas, Atlanta und Houston. Die Stadien dort haben ein Dach, sind klimatisiert. Ein Anpfiff um 12 Uhr Ortszeit und damit um 19 Uhr in Deutschland wäre trotz großer Hitze kein Problem.