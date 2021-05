Koepfer bei Masters-Turnier in Madrid weiter

Dominik Koepfer erreichte in Madrid die nächste Runde.

Madrid

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat beim Masters-Series-Turnier in Madrid die zweite Runde erreicht.

Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Donaueschingen bezwang den US-Amerikaner Reilly Opelka 6:4, 6:4. Weitere deutsche Teilnehmer bei dem Sandplatz-Event in der spanischen Hauptstadt sind Jan-Lennard Struff, der am Sonntag beim Heimturnier in München das Finale verloren und seinen ersten Titel auf der ATP-Tour verpasst hatte, und Alexander Zverev. Der 24 Jahre alte Hamburger war bei den BMW Open überraschend schon im Viertelfinale gescheitert.