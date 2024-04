Halle/MZ - Das Vorhaben klingt höchst ambitioniert. Europäischen Spitzenfußball oder „Le beau jeu“, das schöne Spiel, Ballbesitz der Marke Paris Saint-Germain, den möchte Vasile Lavric, Trainer der U16-Junioren des Halleschen FC, bei seiner Mannschaft implementieren. „Ich habe diese Spielidee aus Paris mitgebracht, das ist meine Philosophie, die möchte ich den Jungs mit meinen Spielformen näherbringen“, erzählt Lavric.

Traum von Deutschland lebte immer

Es klingt wie ausgedacht: Ein Moldawier, der zuvor bei einem Weltverein Trainer war, die Stars von morgen formte, will den Talenten eines Drittligisten das schöne Spiel beibringen. Für Vasile Lavric, der 2007 als 15-Jähriger seinen Eltern aus der Heimat nach Paris folgte, zuvor bei seiner Tante lebte, ist die Arbeit beim HFC aber die Erfüllung eines lang gehegten Traums. „Ich wollte immer hierhergekommen und Deutsch lernen. Deutschland war immer stark im Fußball mit einer erstklassigen Organisation und Mentalität. Sie waren immer an der Spitze in Europa“, sagt er.

Wie es ganz oben, an der Spitze ist, das weiß Lavric aus seiner Zeit bei Frankreichs Topklub Paris, wo er von 2018 bis 2022 als Jugendcoach arbeitete. Davor hatte er als 19-Jähriger seiner Trainerlaufbahn bei seinem damaligen Verein begonnen. „Bei PSG hattest du immer große Spieler mit großer Persönlichkeit, das Training hatte eine hohe Intensität. Es war interessant, aber gleichzeitig auch sehr herausfordernd, weil du immer Topeinheiten abliefern musstest“, sagt er.

Von seinen damaligen Spielern schaffte unter anderem der 18-jährige Warren Zaïre-Emery den Sprung in die erste Mannschaft, dessen Marktwert beträgt heute 60 Millionen Euro. „Ein weiterer, Ibrahim Mbaye, spielt mit 16 Jahren schon in der Youth League, vielleicht wird er der nächste Nicolas Anelka“, schwärmt Lavric.

Die Trainerplätze bei PSG sind aber heiß begehrt, 2022 ging es für den Jungcoach dort nicht mehr weiter. „Ich habe gute Arbeit geleistet, war aber nie Profi-Spieler“, sagt Lavric. Profi-Trainer, das ist sein großer Traum. Nach der Zeit bei PSG begann er seine Uefa-Pro-Lizenz-Ausbildung in Moldawien und landete schließlich über ein Praktikum in Halle. „Zunächst einmal hat mir der HFC bei meiner Ausbildung zum Uefa-Profi-Trainer geholfen“, erklärt er den Schritt. Aber auch die Aufgabe sei reizvoll: „Der Verein entwickelt sich weiter und profitiert von der neuen hochwertigen Infrastruktur. Außerdem ist er hier in der Region sehr bedeutend. Hier bin ich automatisch in einem Umfeld, das sich auf ein hohes Niveau zubewegt, für mich ist es eine Fortsetzung dessen, was ich bei Paris Saint-Germain hatte.“ Für Lavric ist sein Weg beim HFC also kein Rückschritt, er sieht den Drittligisten im Gegenteil als Sprungbrett: „Ich bin jetzt 32, in zwei bis drei Jahren möchte ich Kinder haben. Deshalb war jetzt noch mal die Möglichkeit da, in ein anderes Land zu gehen. Das sehe ich als letzte Chance, es als Trainer zu schaffen“, erklärt er.

Um die letzte Chance zu ergreifen, investiert Lavric viel. Wenn er gerade mal nicht auf dem Fußballplatz steht, sucht er die Bibliothek auf, paukt für seine Pro-Lizenz, für die er alle zwei Monate für drei Tage nach Moldawien reist. Am Wochenende, nach den Samstagsspielen mit dem HFC, fährt er außerdem mit dem Nachtbus über Hannover nach Paris, wo er einen kleinen Verein gegründet hat, selbst Trainer ausbildet und sich damit etwas Geld dazu verdient.

Aufbauarbeit in Heimatland

Das verwendet Lavric auch, um Fußballentwicklungshilfe in seiner Heimat zu leisten. „Wir haben schon in 24 Dörfern einen Verein gegründet. Das ist aber nur ein Anfang, in Moldawien gibt es fast 900 Ortschaften und in den meisten haben die Kinder keine Möglichkeit, Fußball zu spielen.“

Sein Hauptfokus liegt aber auf der Trainertätigkeit beim HFC „Für mich ist die Entwicklung das Wichtigste, dass die Jungs die Idee vom Ballbesitz auch auf hohem Niveau umsetzen. Vor kurzem haben wir in Brüssel gegen die besten belgischen Talente gespielt und wir haben mit viel Mut gespielt“, schwärmt Lavric.

Auch in der B-Junioren-Verbandsliga läuft es. Der HFC ist Zweiter hinter dem 1. FC Magdeburg. Bei aller Vernarrtheit in seinen Ballbesitzfußball weiß Lavric aber auch: „Halle ist Halle, wenn du beim HFC bist, musst du Zweikämpfe können. Das werde ich ein bisschen mehr machen, das ist gar nicht schlimm“, sagt er mit einem Augenwzinkern.

Ob er auch noch im nächsten Jahr an seiner Idee vom Ballbesitzfußball mit einer U-Mannschaft des HFC feilt, ist noch offen. „Mich würde es reizen, mit Topspielern und Topmannschaften zu arbeiten. Wenn ich meine Pro-Lizenz habe, kann ich erste Mannschaften trainieren. Wer weiß, vielleicht komme ich in zehn Jahren hierhin zurück, um die erste Mannschaft zu trainieren.“ Um auch der das schöne Spiel näher zu bringen.