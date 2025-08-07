Der HFC kann beim Heimspiel gegen Hertha Zehlendorf fast in Bestbesetzung spielen. Jan Löhmannsröben fehlt aber gesperrt. Wer vertritt ihn?

Jan Löhmannsröben sah beim Sieg in Magdeburg die Ampelkarte.

Halle/MZ/FAB - Es gibt ein Problem, das jeder Fußballtrainer gern hat: die Qual der Wahl. Zufrieden konnte Robert Schröder, Coach des Halleschen FC, am Donnerstag davon berichten, dass er für das Regionalliga-Spiel gegen seinen Ex-Klub Hertha Zehlendorf am Samstag (14 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion auf fast alle Akteure zurückgreifen kann.