Gibt Polat sein Comeback? Wer den gesperrten Jan Löhmannsröben beim HFC vertreten dürfte
Der HFC kann beim Heimspiel gegen Hertha Zehlendorf fast in Bestbesetzung spielen. Jan Löhmannsröben fehlt aber gesperrt. Wer vertritt ihn?
Halle/MZ/FAB - Es gibt ein Problem, das jeder Fußballtrainer gern hat: die Qual der Wahl. Zufrieden konnte Robert Schröder, Coach des Halleschen FC, am Donnerstag davon berichten, dass er für das Regionalliga-Spiel gegen seinen Ex-Klub Hertha Zehlendorf am Samstag (14 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion auf fast alle Akteure zurückgreifen kann.