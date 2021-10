Wegen Unsportlichkeit: Louis Samson fehlt dem Halleschen FC in Havelse

Halle (Saale)/MZ - In der Schlussphase wurde es beim 2:1-Heimsieg des Halleschen FC gegen den MSV Duisburg am Samstag noch einmal richtig hektisch. Das zeigt auch ein Blick auf die Kartenstatistik. Kam Halle gegen die „Zebras“ 78 Minuten lang ohne Verwarnung aus, hagelte es in den letzten Minuten gleich vier Gelbe Karten.

Eine davon hat Folgen: Louis Samson schoss in der 87. Minute den Ball weg, nachdem Schiedsrichter Martin Speckner bereits abgepfiffen hatte. Für diese kleine Unsportlichkeit sah Samson Gelb, seine fünfte in der laufenden Saison. Der „Abräumer“ fehlt damit im Auswärtsspiel bei Schlusslicht TSV Havelse am kommenden Samstag (14 Uhr im Liveticker).

Spiel verpasst? Die Video-Highlights vom HFC-Sieg gegen den MSV

HFC sucht Ersatz für gesperrten Louis Samson: Niklas Landgraf oder Jan Shcherbakovski?

Es war eine unnötige Aktion des sonst defensiv sehr aufmerksamen Samson, die zur Gelben Karte führte. Halles „Sechser“ gewann viele Zweikämpfe und war sehr präsent in der Balleroberung. Offensiv hingegen machte 26-Jährige eine unglückliche Figur, als er eine Riesenchance leichtfertig vergab, weil er sich nicht zwischen Schuss und Querpass entscheiden konnte.

Damit steht schon jetzt fest, dass Florian Schnorrenberg seine HFC-Startelf gegen Havelse umbauen muss. Der Trainer hat inzwischen wieder mehr Personal zur Verfügung, die Bank gibt Optionen her. Doch ein echter „Sechser“ im Stile eines Louis Samson ist nicht dabei, weil Jan Löhmannsröben verletzungsbedigt weiterhin fehlt.

Zuletzt hatte Halles Allrounder Niklas Landgraf seine Sache im defensiven Mittelfeld gut gemacht. Er dürfte auch in Havelse erste Wahl sein. Dann würde Janek Sternberg als Linksverteidiger in die Elf rutschen. Die deutlich offensivere Variante: Youngster Jan Shcherbakovski, gegen Duisburg als Rechtsaußen aufgestellt, rückt taktisch nach hinten. Das hatte zuletzt beim 1:1 in Osnabrück ebenfalls ordentlich funktioniert.