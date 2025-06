Mit einem Familienfest bei der Schokoladenfabrik in Klein Schierstedt ist am Wochenende ein Jubiläum gefeiert worden: Seit 20 Jahren gehört das Werk zum weltweit agierenden Unternehmen Cargill. Wie sich der Standort entwickelt hat.

Klein Schierstedt/MZ - Getränkewagen, Festzelt, Musik aus der Konserve und vom Groß Schierstedter Spielmannszug, Grill, Kinderspaß und mehr – wo sonst in rollender Woche gearbeitet wird, ist am Sonnabend gefeiert worden. Die Schokoladenfabrik in Klein Schierstedt gehört seit 20 Jahren zum weltweit agierenden US-Unternehmen Cargill. Klein Schierstedt ist einer von zwölf Standorten allein in Deutschland. Hier wird Industrieschokolade für bekannte Markenhersteller produziert.