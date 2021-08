Viktoria Berlin - Hallescher FC im Liveticker

Daumen hoch oder eher nicht? Wie schlägt sich der Hallesche FC am Freitagabend bei Viktoria Berlin?

Berlin/Halle (Saale) - Viktoria Berlin und der Hallesche FC eröffnen am Freitagabend den vierten Spieltag in der 3. Liga. Anstoß ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich vom Auftritt des HFC beim Überraschungs-Tabellenführer aus der Hauptstadt. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.



LIVETICKER: Viktoria - HFC -:-

Vor dem Spiel - Wie könnte denn heute die Startelf aussehen? Wir wagen mal die Prognose: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Otto, Landgraf - Samson, Titsch Rivero - Zimmerschied, Eberwein, Derstroff - Boyd. Möglich wäre auch die etwas offensivere Variante mit Herzog statt Titsch Rivero im Mittelfeld, wie zuletzt gegen Braunschweig erprobt. Guttau oder Shcherbakovski wären zudem Alternativen für die Flügel.

Vor dem Spiel - Für Björn Jopek ist es heute eine besondere Partie, der Berliner trifft mit der Viktoria schließlich auf seinen Ex-Klub HFC. Zur Erinnerung: Der Mittelfeldspieler wäre 2020 gerne in Halle geblieben, doch plante der Verein anders. Was Jopek heute dazu sagt und wie es ihm seitdem ergangen ist.

Vor dem Spiel - Ein Blick aufs Personal: Ohne Sieben geht der HFC in den vierten Spieltag. Zu den Langzeitpatienten Toni Lindenhahn, Jannes Vollert, Fabian Menig und Sören Reddemann gesellen sich seit Montag auch noch Kebba Badjie und Janek Sternberg. Auch Justin Eilers fällt weiter aus. Was bedeutet, dass Trainer Florian Schnorrenberg nur noch 18 Spieler zur Verfügung hat - inklusive der Youngster Lukas Griebsch und Tom Bierschenk.



Vor dem Spiel - Für Ärger im Vorfeld sorgten die Eintrittspreise im Jahn-Sportpark, die den HFC-Fans deutlich zu hoch sind. Rund 1800 Zuschauer dürfen heute live dabei sein.

Vor dem Spiel - Zur Ausgangslage: Aufsteiger Viktoria Berlin hat alle seine Spiele gewonnen und führt mit makellosen neun Punkten die Tabelle an. Der HFC hat in der kurzen Saison schon alles erlebt: Sieg, Remis, Niederlage, wobei der Trend zuletzt negativ war: Das Heimspiel am Montag ging mit 0:2 gegen Braunschweig verloren.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 17.30 Uhr legen wir hier los mit unserem Ticker.