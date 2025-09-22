Während es im Angriff des HFC derzeit kriselt, glänzt Ex-Spieler Jonas Nietfeld bei Altglienicke mit einer Topquote. Das sorgt für Kritik der HFC-Fans. Warum die für Halles Sportchef Meyer zu kurz greift.

Bereut es der HFC, Jonas Nietfeld nicht gehalten zu haben?

Nach gutem Start steckt der Hallesche FC in der Regionalliga Nordost derzeit in der Krise. Auch HFC-Stürmer Malek Fakhro (r.) agiert vor dem gegnerischen Tor bislang oft unglücklich.

Halle/MZ. - Daniel Volbert hatte zwei Szenarien im Kopf, wie das Spiel beim Halleschen FC hätte ablaufen können. „Entweder der HFC kommt mit einer Wucht heraus, die uns zerstört. Oder wir haben die eine Chance“, sagte der Trainer des BFC Preussen nach dem 1:0-Sieg seines Teams im Leuna-Chemie-Stadion am Samstag. Der Aufsteiger hatte die eine erhoffte Möglichkeit genutzt, direkt nach der Halbzeit nach einem Standard getroffen, und war von der befürchteten halleschen Wucht verschont geblieben.