Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 0:3 (0:1).

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Krieschow ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Colin Raak für Krieschow traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Knechtel den Ball ins Netz (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt hinkt 0:2 hinterher – 55. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Marco Riemer wurde für Robin Ensenbach eingesetzt und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite räumten Tobias Gerstmann für Toby Michalski und Miguel Pereira Rodrigues für Aaron Stephan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Kurz vor Spielende griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Toby Michalski (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:0 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Rupprecht, Floßmann (67. Schneider), Heß, Ensenbach (67. Riemer), Krahnert, Schlegel, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Frackowiak

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak, Gerstmann (62. Michalski), Zizka (88. Tesche), Bittroff, Knechtel, Felgenträger (88. Dreßler), Zurawsky, Grimm, Pereira Rodrigues (76. Stephan), Pahlow (88. Hebler)

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161