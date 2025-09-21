Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe traf in der 24. Spielminute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz traf in der 53. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser traf in der 59. Minute noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten darauf konnte Mücke (Reideburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Frerichs, (63. Bismark), Henze (28. Drüppel), Gläser, Stelzner, Köhler, Mücke, Scholz (43. Reiss)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Efionayi Efe, Sharka, Ahmadi (46. Hein), Yildiz, Onoharigho, Barrot, Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36