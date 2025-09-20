Der Hallesche FC droht den Anschluss nach ganz oben zu verlieren. Im Heimspiel gegen den BFC Preussen verpassen die Rot-Weißen die Wiedergutmachung, stattdessen wächst bei den Anhängern nach der zweiten Niederlage in Folge der Unmut.

Pfiffe von den eigenen Fans: HFC steckt nach Heimniederlage gegen BFC Preussen in der Krise

HFC-Trainer Robert Schröder muss beim Halleschen FC nach der zweiten Niederlage in Folge seine erste Krise bewältigen.

Halle/MZ - Auf dem Weg zu den eigenen Fans wurden die Spieler des Halleschen FC am Samstagnachmittag von einem Mix aus gut gemeintem Applaus und Pfiffen begleitet. Mit 0:1 ging das Heimspiel gegen den BFC Preussen zuvor verloren, so dass eine ambivalente Stimmung im mit nur 5.000 Zuschauern besetzten Leuna-Chemie-Stadion herrschte. Nach dem dritten Regionalligaspiel in Folge ohne Sieg und ohne eigenes Tor konnten die Fußballprofis die Aufmunterung gut gebrauchen, vor allem fiel die Reaktionen der Anhänger aber kritisch aus.