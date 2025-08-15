Der DFB-Pokalkracher gegen den Bundesligisten ist das größte Spiel in Robert Schröders Trainerkarriere. Wo er Möglichkeiten für seine Regionalliga-Kicker sieht.

Trainer befragt die KI: So hoch ist Chance des HFC gegen Augsburg

Halle/MZ. - Robert Schröder hat in den vergangenen Tagen mit seinen Profis vom Halleschen FC an der möglichen Sensation gewerkelt. Tagtäglich stand der Chefcoach mit seinen Fußballern auf dem Trainingsplatz, bereitete seine Tabellenführer der Regionalliga auf den DFB-Pokalkracher gegen den FC Augsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky) im Leuna-Chemie-Stadion vor. Und wollte zwei Tage vor dem Spiel mal wissen, wie hoch denn eigentlich die Chancen als Außenseiter gegen den Favoriten sind.