Der Hallesche FC trifft auf den FSV Luckenwalde - und es ist tatsächlich ein Spitzenspiel. Warum die Halbprofis aus Brandenburg so stark in die Regionalliga-Saison gestartet sind.

Trainer Schröder warnt! Das macht den FSV Luckenwalde für den HFC so gefährlich

Der FSV Luckenwalde hat bisher viel Grund zum Jubeln.

Halle/MZ - Zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Luckenwalde liegen Welten. Allein die Videowand, die sich Trainer Sandro Wagner beim Bundesligisten gewünscht hat, soll 100.000 Euro gekostet haben - damit ist beim Fußball-Regionalligisten die halbe Mannschaft für eine Saison bezahlt. Und doch nennt Robert Schröder FC und FSV in einem Atemzug. „Nach Augsburg stellt uns Luckenwalde inhaltlich vor die größte Herausforderung“, sagt der Trainer des Halleschen FC vor dem Flutlichtspiel an diesem Dienstagabend (19 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion.