Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor durch Maximilian Klein erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

48. Minute: SV Blau-Weiß Dölau liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 5 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (29. Kaplanidis), Klein, Henze, Nietschmann, (46. Mahmo), Junghardt (68. Valieiev), (46. Mann), Junghahn

SG Einheit Halle (Flex): – Sharka, Barrot, Würfel, Yildiz, Wessely, Kammerer, Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Müller

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30