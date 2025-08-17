Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 5:5 (2:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

Nach nur 15 Minuten schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

30. Minute Roter Stern Sudenburg gleichauf mit Union 1861 Schönebeck – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Schönebecker legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lukas Helmel schoss und traf in der 40. Spielminute noch einmal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß. Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in Minute 68. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Schönebecker aber nicht unterkriegen. Helmel schoss und traf in der 88. Spielminute ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Richter, Elze, Moukadamou, Alkhalaf, Aaraj, Thapa, Abdiwahaab, Fasou, Zen Al Abeden

Union 1861 Schönebeck: – Tromski, Helmel, Wölfer, Lohre, Schöne, Meinecke, Schulze, Böhm, Boese, Staufenbiel

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36