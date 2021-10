Schnorrenberg: „Mehr als der Punkt war heute nicht verdient“

HFC-Trainer Florian Schnorrenberg war mit dem Punkt in Freiburg am Ende zufrieden.

Freiburg/Halle (Saale)/MZ - Nach starkem Beginn und einer verdienten 1:0-Führung gab es für den Halleschen FC am Samstag beim SC Freiburg II nur ein 1:1. Lange hielt die Abwehrschlacht des HFC, aber dann fiel doch noch der Ausgleich für die überlegenen Gastgeber. Wir haben die Stimmen zum Drittliga-Spiel gesammelt.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Bis zur Führung war unser Spiel absolut in Ordnung. Aber dann waren wir sehr passiv und haben es nicht mehr geschafft, den Gegner unter Druck zu setzen. Das hätte der Schlüssel zu weiteren Toren sein können. Wir hatten dann einige brenzlige Szenen zu überstehen. Alles in allem war heute nicht mehr verdient als dieser eine Punkt. Und den mussten wir hintenraus sogar noch mit allem, was wir haben, in Unterzahl erkämpfen.“

… zur Leistung von Tim Schreiber: „Wir sind froh, dass er heute so ein Spiel gemacht hat. In der letzten Woche hat er einmal danebengegriffen, das ist nicht immer einfach für einen jungen Spieler. Das hat er sehr gut gemacht und dann heute so eine Leistung angeboten – das freut mich riesig für ihn!“

Thomas Stamm (SCF-Trainer): „Wir waren über 90 Minuten die klar spielerisch bessere Mannschaft, hatten auch mehr Chancen. Aber wir müssen uns ankreiden, die Standards nicht gut verteidigt zu haben. Auch wenn die Chancenauswertung nicht gestimmt hat: Ich bin sehr stolz, dass wir so eine Leistung gegen einen sehr starken Gegner gezeigt haben. Es ist für jede Mannschaft wichtig, sich nach so einem Spiel zu belohnen.“

Tim Schreiber (HFC-Torwart): „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, aber am Ende etwas nachgelassen. Da waren wir dann sehr müde und Freiburg besser. Ärgerlich, dass das Gegentor nach einem Standard fällt. Aber insgesamt war es wieder eine gute Teamleistung, daran müssen wir anknüpfen und weiter hart arbeiten, um wieder oben anzugreifen.“

… zu seiner Leistung: „Ich gehöre zur Teamleistung. Am Ende heißt es 1:1, ich habe ein Gegentor bekommen. Klar war es ein Top-Spiel, aber ich werde auf dem Boden bleiben und weiter mein Ding machen.“ (Quelle: Magenta Sport)