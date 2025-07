Prettin/MZ/ASD. - Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass fünf Schülerinnen der Prettiner Grundschule Teil der feierlichen Zeugnisübergabe an die Absolventen der Annaburger Sekundarschule sind. Um Teil dieser Gruppe werden zu können, sind neben einem gewissen „Gardemaß“ – die Kinder müssen in die Prettiner Trachten nach originalem Vorbild passen – vor allem Tugenden wie Verlässlichkeit, Teamfähigkeit oder Selbstvertrauen gefragt.

Um diese Tugenden und noch viel mehr allen Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse vermitteln zu können, möchte die Grundschule einen Tanzworkshop im Herbst dieses Jahres anbieten. „Es soll ein Alternativangebot zum Zirkusprojekt sein“, erklärt Schulleiterin Sylvie Ebermann.

Ursprünglich wollte die Grundschule den Workshop über das Programm „Schulerfolg sichern“ fördern lassen, aber: „Leider hatten viele Schulen im Land diese Idee“, so Ebermann. Warum sie so von dem Projekt überzeugt ist? Es bietet den Kindern die Möglichkeit, sich auf kreative Weise auszudrücken und das Gruppengefühl in den Klassen zu stärken. Darüber hinaus stärkt es Fähigkeiten wie Freude an Bewegung, körperliche Fitness, aber auch soziale Stärken wie Rücksichtnahme und Akzeptanz – nicht jeder ist ein perfekter Tänzer.

Auch interessant zum Lesen:Grundschule Prettin veranstaltet mit Helfern und Rettern Projekttag zur Sicherheit

Spenden auf das Konto des SFV Grüne GS Prettin. Verwendungszweck: Tanzworkshop; unter der IBAN: DE 98 1606 2008 6800 9275 00. Weitere Auskünfte gibt die Grundschule unter der Telefonnummer 035386/2 22 93.

Um genau, dass den Schülern zu ermöglichen, geht die Grundschule von Prettin nun einen ungewöhnlichen Weg und ruft zu einer Crowdfunding-Aktion für die Kinder auf. Ziel ist es: Alle Kinder sollen an dem fünftägigen Workshop teilnehmen können – unabhängig von der finanziellen Situation der Familie. Wie es in dem Flyer der Schule heißt: Jede Spende zählt! Ob großer oder kleiner Betrag, jeder Cent ermöglicht den Kindern unvergessene Momente und lässt sie gemeinsam bewegen, wachsen und lachen.