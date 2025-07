Sechs Männer, 1.400 Kilometer, eine Mission: Das Gedenken an 80 Jahre Kriegsende. Bei ihrem Zwischenstopp in Dessau-Roßlau erzählt das Team von „Bike the Line“, was sie antreibt und was sie auf ihrer bisherigen Tour bereits erlebt haben.

Oberbürgermeister Robert Reck nahm die am Dienstagabend in Dessau-Roßlau eingetroffenen Teilnehmer der Gedenkfahrradtour „Bike the Line“ in Empfang.

Dessau-Roßlau/MZ. - Als die Männer am Dienstagabend auf dem Marktplatz in Dessau-Roßlau ankommen, herrscht noch immer drückende Hitze. Ein dünner Schweißfilm bedeckt die Gesichter, an den Beinen klebt Staub. Kurz noch atmen sie schwer, bevor man ihnen die Anstrengungen des Tages kaum noch anmerkt. Die vier Männer haben in den letzten Stunden, gestartet von Schönebeck, knapp 110 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Doch gemessen an der geplanten Gesamtstrecke von etwa 1.400 Kilometern ist das nur ein Katzensprung. Mit ihrem Projekt „Bike the Line“, zu deutsch so viel wie „Radel die Linie“ wollen sie an 80 Jahre Kriegsende gedenken.