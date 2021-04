Schnorrenberg macht seinem Team „großes Kompliment“

Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat im Heimspiel gegen den SC Verl am 33. Spieltag ein 1:1 erreicht. Trotz früher Führung reichte es am Ende nicht zum Sieg, weil sich die Gäste im zweiten Abschnitt deutlich steigerten und Halle das Tempo der Anfangsphase nicht halten konnte. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Wir gehen 1:0 in Führung, verpassen es aber dann, das zweite Tor zu machen. Wir haben gegen Verl, immerhin die beste Offensive der Liga, wenig Chancen zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann keinen Zugriff auf die Innenverteidiger im Aufbau bekommen und auch unsere Konter nicht ausgespielt. Schade, dass wir den Ausgleich durch eine Standardsituation kassieren. Trotzdem ein großes Kompliment für die Art, wie wir aufgetreten sind: So muss das im Abstiegskampf auch sein. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Unentschieden aber gerecht. Ich bin nicht unzufrieden, Verls hohe Qualität hat man im zweiten Abschnitt gesehen. Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, jetzt wollen wir auch auswärts mal wieder eine bessere Leistung abliefern als zuletzt.“

Guerino Capretti (Verl-Trainer): „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen und waren total behäbig. Halle war klar präsenter und wollte das Spiel viel mehr gewinnen als wir. Das hat mir gar nicht gefallen. In der zweiten Hälfte haben wir dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt, da war die Leistung in Ordnung. Am Ende können wir vielleicht sogar noch das 2:1 machen, aber Halle war bei langen Bällen auch immer gefährlich. Ich glaube, der Punkt ist für beide Mannschaften in Ordnung.“

Braydon Manu (HFC-Torschütze): „Wir hätten und gerne über einen Sieg gefreut. Aber man muss ganz klar sagen, dass Verl in der zweiten Hälfte sehr dominant und der Ausgleich sehr verdient war. Wir können glücklich sein, dass wir nicht noch ein zweites Tor bekommen. Verl hat es echt gut gemacht, die stehen zurecht oben in der Tabelle, die spielen geilen Fußball. Über meinen Treffer kann ich mich nicht so recht freuen, weil wir im Abstiegskampf stecken. Unsere erste Halbzeit heute muss der Maßstab für die kommenden Spiele sein. Hätten wir diese Power auch in der zweiten Hälfte etwas gezeigt, dann hätten wir noch ein zweites Tor geschossen.“ (mz/mit Quelle: Magenta Sport)