Viel Aufwand, zu wenig Ertrag Mansfeld-Südharz streicht den Rückkehrertag zwischen den Jahren
Nach dem vierten Rückkehrertag in Mansfeld-Südharz Ende 2024 ist jetzt Schluss. Wie der Landkreis stattdessen Arbeitskräfte zur Heimkehr bewegen will.
Aktualisiert: 23.12.2025, 15:53
Sangerhausen/MZ - In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung stets gesetzt: Zwischen Weihnachten und Silvester hat der Landkreis Mansfeld-Südharz dann zu einem Rückkehrertag in die Sangerhäuser Mammuthalle eingeladen. Unternehmen aus der Region bauten ihre Stände auf, Interessenten hatten einen Tag lang Zeit, berufliche Angebote kennenzulernen und gleich mit den Firmenvertretern ins Gespräch zu kommen.