Mit Augsburg kommt Trainer Sandro Wagner im DFB-Pokal nach Halle. Der Ex-Profi polarisiert, wirkt im Vergleich zu früher aber gereifter. Wie er über den HFC denkt.

Mit Sandro Wagner kommt ein bisschen großer Glanz nach Halle

Das sagt der schillernde Ex-Profi über den HFC

Sandro Wagner bestreitet sein Pflichtspieldebüt als Coach des FC Augsburg am Sonntag in Halle.

Augsburg/Halle/MZ. - Jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne. Die geflügelten Worte aus Hermann Hesses „Stufen“ haben auch im Fußball längst ein Zuhause. Immer wenn ein neuer Trainer sein Amt antritt, verbinden sich damit intern große Hoffnungen, geht damit extern eine gesteigerte Beachtung einher. Kaum ein Beispiel verdeutlicht das so sehr wie Sandro Wagner.