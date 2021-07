HFC trainiert ohne Eilers, aber mit Herzog - und bald sogar mit Kastenhofer?

Wesendorf - Am Dienstag fehlte beim Halleschen FC erneut Justin Eilers auf dem Trainingsplatz. Der Angreifer konnte wegen Problemen an der Achillessehne nur individuell im Teamhotel in Wesendorf trainieren.

Dafür meldeten sich Jannes Vollert und Tom Bierschenk nach ihren Blessuren wieder zurück bei Trainer Florian Schnorrenberg. Abwehrspieler Vollert hatte am Montag wegen einer Muskelverhärtung gefeht, Stürmer Bierschenk hatte seit dem ersten Testspiel pausiert.

Mit dabei am Vormittag war auch Gastspieler Aaron Herzog (zuletzt Hansa Rostock). Der 23-Jährige spielt in den kommenden Tagen für einen möglichen Vertrag vor.

Nicht im Trainingslager dabei ist bislang Niklas Kastenhofer, der angeschlagen in Halle geblieben war. Doch besteht die Chance, dass der Verteidiger noch nach Niedersachsen nachreist. Bis Sonntag ist der HFC in Wesendorf, am Samstag ist in Langlingen zudem ein Testspiel gegen den Berliner AK geplant (Anstoß 14 Uhr).