Nach der Niederlage im Ausnahmespiel gegen den FC Augsburg muss der HFC den Fokus schnell wieder auf die Liga legen. Was kann das Team aus der Pokal-Partie ziehen?

Was HFC-Trainer Schröder nach dem starken Auftritt gegen Augsburg von seiner Mannschaft fordert

Malek Fakhro bleibt an Augsburgs Keeper Dahmen hängen. Es wäre das 1:0 für den HFC gewesen.

Halle/MZ - Am Ende eines aufwühlenden Abends waren Robert Schröder und Sandro Wagner kurz einfach nur zwei Fußballverrückte. Die Pressekonferenz lag hinter den Trainern des Halleschen FC und des FC Augsburg, als sie noch ganz für sich taktische Details des 0:2 aus Sicht des Regionalligisten sezierten.