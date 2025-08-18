Angeführt von Ostklubs wie dem HFC fordern immer mehr Vereine eine Reform der Aufstiegsregel zur dritten Liga. Eine Arbeitsgruppe soll jetzt eine Lösung finden. Wie die aussehen könne und welche Zeitschiene realistisch ist.

Daniel Meyer, Sportchef des Halleschen FC, setzt sich für eine Reform der Aufstiegsregel ein.

Halle/MZ - Ist das der entscheidende Durchbruch auf dem Weg zu einer Reform der Aufstiegsregel zur dritten Liga? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die zuständigen Träger der Regionalligen haben sich am Montag auf die Bildung einer Arbeitsgruppe geeinigt.