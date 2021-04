HFC siegt in Dresden für die Geschichtsbücher

Dresden/Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat mit dem 3:0-Sieg bei Dynamo Dresden nicht nur einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, sondern auch noch Historisches geleistet: Es war der höchste Sieg im Rudolf-Harbig-Stadion in der langen Tradition des Ost-Duells.

In der DDR-Oberliga standen sich beide Vereine 52 Mal gegenüber, in der NOFV-Oberliga vier Mal und in der 3. Liga sechs Mal. Meistens hieß der Sieger Dynamo Dresden, vor allem in Heimspielen. Der HFC feierte in den 31 Auswärts-Partien lediglich drei Siege.

HFC erst mit drei Siegen bei Dynamo Dresden

Der erste datiert vom 8. November 1975. Unter Trainer Günter Hoffmann gelang vor 29.000 Zuschauern im Dynamo-Stadion nach torloser erster Halbzeit ein 4:2. Zwei Mal Werner Peter, Hartmut Meinert und Manfred Vogel trafen für Halle. Dynamo konnte durch Dieter Riedel und Rainer Sachse zwischenzeitlich nur auf 2:3 verkürzen.

Auswärtssieg Nummer zwei gelang dem HFC dann sehr viele Jahre später schon in der 3. Liga. Am 21. März 2015 siegte Halle durch Tore von Marcel Franke, Sören Bertram und Timo Furuholm mit 3:2 bei Dynamo. Für Dresden trafen Sinan Tekerci und Justin Eilers.

Die Einstellung des höchsten HFC-Siegs gegen Dynamo verpasste Florian Schnorrenbergs Team am Samstag nur ganz knapp: Am 17. März 1963 gelang dem SC Chemie Halle ein 4:0 im heimischen Kurt-Wabbel-Stadion. Rainer Topf (2), Wilfried Mühlchen und Helmut Stein hießen die Torschützen vor 12.000 Zuschauern. Trainer war damals Heinz Krügel.

Alle HFC-Siege in Dresden in DDR-Oberliga, NOFV-Oberliga und 3. Liga

3. Liga: 24.4.2021, 3:0 (HFC-Tore: Papadopoulos, Eberwein, Manu)

3. Liga: 21.3.2015 3:2 (HFC-Tore: M. Franke, Bertram, Furuholm)

DDR-Oberliga: 8.11.1975, 4:2 (HFC-Tore: Meinert, Peter, Vogel, Peter)

(mz/bbi/Datenquelle: fussballdaten.de und dfb.de)