Wie dem HFC die Überraschung in Dresden gelang

Dresden/Halle (Saale) - Die Euphorie beim Halleschen FC war groß wie lange nicht. Dieser fulminante 3:0-Auswärtssieg in der dritten Fußballliga bei Dynamo Dresden löste sogar eine spontane Siegesfeier aus. Natürlich nicht im Stadion, ist ja verboten. Also bereiteten rund 25 HFC-Fans ihren Derbyhelden am Samstagabend einen gebührenden Empfang am Erdgas Sportpark.

Mit Pyro und Sprechchören feierten sie die Spieler - mit ausreichendem Abstand. Bei der vorbildlich Maske tragenden Mannschaft war neben Kapitän Jonas Nietfeld auch Antonios Papadopoulos als Zeremonienmeister am Megafon ganz vorn mit dabei. Eine Rolle in der er sich mächtig wohlfühlte, wie er am Sonntag nach dem Auslaufen verriet. „Ich habe nicht nur auf dem Platz ein lautes Organ“, scherzte der Deutsch-Grieche.

Antonios Papadopoulos glänzt beim HFC: Lob von Trainer Schnorrenberg

Dort, auf dem Platz, gehörte der 21-Jährige als Torschütze des Führungstreffers und Abräumer vor der Abwehr am Samstag ebenfalls zu den Hauptprotagonisten. Bissige Zweikampfführung, unbedingter Siegeswille und diszipliniertes Positionsspiel - Papadopoulos legte all die Qualitäten an den Tag, die die zuvor über Monate so schwer kriselnde Mannschaft des HFC am Samstag plötzlich wieder auszeichnete. „Wir haben es Dresden sehr, sehr schwer gemacht, weil wir von Anfang an gut in die Zweikämpfe gegangen sind. Wir gehen dann in Führung, das spielt uns natürlich in die Karten“, analysierte Papadopoulos.

An dieser Führung und dem generell mutigen Offensivauftritt der Hallenser hatte auch der wie schon beim 1:1 gegen Verl unter der Woche stark aufspielende Braydon Manu einen großen Anteil. Sein Schuss von der rechten Strafraumkante landete in der 27. Minute als Abpraller bei Papadopoulos, der von der linken Außenlinie technisch ganz fein aus extrem spitzen Winkel einschoss. „Braydon und Papa haben beide ein tolles Spiel gemacht“, lobte Trainer Florian Schnorrenberg. „Ich will aber heute keinen rausnehmen, weil man hier nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewinnen kann.“

Papadopoulos ärgert sich über verpassten Doppelpack

Tatsächlich fiel aus dem HFC-Ensemble kein Spieler ab. Auch ein Nachlassen, das es gegen Verl noch gab, blieb diesmal aus. Nach der Pause verteidigten die Rot-Weißen gegen einfallslose Dresdner einfach weiter konsequent und stachen vorn durch einen Schuss von Michael Eberwein (62.) nach starker Kombination und einem herrlichen Distanztreffer von Manu (78.) noch zweimal entscheidend zu.

Angesichts der guten Chancen wäre sogar ein noch höheres Ergebnis möglich gewesen. Einen dieser Hochkaräter vergab auch Papadopoulos. Er scheiterte aus kurzer Distanz an Dynamo-Keeper Kevin Broll (69.). „Ich ärgere mich immer noch ein bisschen über den verpassten Doppelpack. Mein Vater war früher selbst Fußballprofi und Stürmer und meinte zu mir, dass er ihn reingemacht hätte“, berichtete er mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

HFC im Abstiegskampf: Nur noch ein Sieg fehlt

Schließlich war das nur ein minimaler Makel an einem sonst perfekten Nachmittag. Mit dem Sieg endeten ausgerechnet beim alten Ostrivalen und Aufstiegsanwärter Dresden zwei schwarze Serien. Zum ersten Mal seit dem Derbyheimsieg gegen den 1. FC Magdeburg im Januar (1:0) blieben die Rot-Weißen ohne Gegentreffer.

Außerdem war es für die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg der erste Auswärtsdreier im Jahr 2021. Der letzte gelang im Dezember - ebenfalls mit einem 3:0 bei Türkgücü München. „Der erste Auswärtssieg in diesem Jahr tut uns unglaublich gut, ich freue mich, dass sich meine Mannschaft so belohnt hat“, sagte Schnorrenberg.

Zudem ist der HFC mit nun 43 Punkten dem Klassenerhalt ganz nah. Nur noch ein weiterer Sieg fehlt. „Wir müssen jetzt einfach so weiter spielen, dann erreichen wir unser Ziel von 46 Punkten“, sagte Papadopoulos. Der nächste Gegner auf diesem Weg: Türkgücü München. (mz/Christopher Kitsche)