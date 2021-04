HFC entzaubert Dynamo im Ost-Duell

Dresden - Deutlicher Überraschungssieg im Ostduell: Der Hallesche FC hat durch einen verdienten 3:0-Auswärtserfolg beim Corona-geplagten Spitzenteam von Dynamo Dresden einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der dritten Liga gemacht.

Vor allem in der Defensive konnten die Rot-Weißen erneut überzeugen und ließen gegen den Zweitligaabsteiger kaum etwas zu. Auch in der Offensive traten die Hallenser mit viel Selbstbewusstsein auf und hätten das Ergebnis sogar noch ausbauen können. Antonios Papadopoulos hatte die Gäste in Führung gebracht. Michael Eberwein legte in der zweiten Halbzeit nach (52.). Braydon Manu sorgte mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel für die Entscheidung (78.).

„Wir müssen unsere Auswärtsserie aufpolieren“, hatte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg vor der Partie gefordert. Zuletzt verlor seine Mannschaft fünfmal nacheinander in der Fremde, der letzte Auswärtssieg gelang im Dezember mit einem 3:0 bei Türkgücü München. Die Vorzeichen, dass die Trendumkehr ausgerechnet mit einem Überraschungssieg im Ostduell gegen das Spitzenteam von Dynamo gelingen würde, sie waren trotz der klaren Außenseiterrolle nicht die schlechtesten für die Rot-Weißen.

Dynamo Dresden mit großen Personalsorgen

Die Vorbereitung bei den Dresdnern verlief nämlich unter äußerst widrigen Bedingungen: Nach zwei Corona-Fällen im Mannschaftskader vor dem später abgesetzten Spiel gegen den MSV Duisburg kehrte Dynamo erst am Freitag nach Quarantäne und Individualtraining wieder in den Normalbetrieb zurück und trainierte mit der gesamten Mannschaft.

Zu den „Unglücksraben“ beim Tabellendritten gehörte neben dem zuerst infizierten Ransford-Yeboah Königssdorffer auch Ex-HFC-Spieler Pascal Sohm, der das Wiedersehen mit seinen alten Kollegen damit verpasste. Das galt auch für Sebastian Mai, der im Sommer mit Sohm vom HFC zum Zweitligaabsteiger gewechselt war und schon im Hinspiel nach einer Verletzung nicht dabei war. Er fehlte aufgrund einer Gelbsperre.

Neben den Genannten hatte Dynamo-Trainer Markus Kauzcinski acht weitere Ausfälle zu beklagen. Auch aufgrund dieser anhaltenden Personalnöte geriet der in dieser Saison lange auf Hochtouren laufende Dynamo-Motor mit nur einem Punkt aus drei Spielen immer mehr ins Stottern. Schnorrenberg sah auch deshalb die Chance auf eine Überraschung gegeben: „Wir rechnen uns sowieso vor jedem Auswärtsspiel etwas aus. Allerdings dürfen wir nicht viele Fehler machen“, betonte er. Mut machte ihm auch die Begegnung aus der Hinrunde „Beim 1:3 im Hinspiel waren wir, bevor wir in Unterzahl gerieten, nicht zu weit weg“, so der Trainer.

HFC verdient sich gegen Dresden die Führung

Im Vergleich zum Remis gegen den SC Verl (1:1) unter der Woche vertraute Schnorrenberg wenig überraschend auf die identische Startelf. Ein Novum in dieser Saison beim HFC. Insbesondere mit der neuformierten Viererkette um Lukas Boeder, Niklas Landgraf und Jannes Vollert hatte sich der Coach zufrieden gezeigt. Die Kontinuität im Defensivverbund zahlte sich aus. In den ersten zwanzig Minuten ließ der HFC nichts zu.

Halles Antonios Papadopoulos trifft aus spitzen Winkel zum 1:0 gegen Dynamo Dresden. Foto: imago/Dennis Hetzschold

In der Offensive setzten die Rot-Weißen erste Akzente und hatten durch einen Schuss von Julian Guttau nach Pass von Michael Eberwein die erste gute Torgelegenheit (21.). Halle spielte weiter mutig nach vorne und wurde mit dem Führungstreffer belohnt: Manu kam rechts im Strafraum frei zum Schuss, der Abpraller landete bei Papadopoulos, der auf der linken Seite aus extrem spitzem Winkel von der Außenlinie einschob (27.). Der Mittelfeldspieler stand bei seinem Abschluss wohl knapp im Abseits - der Treffer zählte aber.

Sieben Minuten später setzte Terrence Boyd mit einem Kopfball eine weitere Duftmarke, er landete jedoch knapp über dem Dynamo-Tor. Kurz darauf die erste dicke Chance für die bis dahin blassen Dresdner. Ein Flugkopfball von Christoph Daferner nach Flanke von Marvin Stefaniak verfehlte nur knapp das Ziel (38.). Weil die Heimmannschaft auch über die sich bietenden Standards keine Torgefahr erzeugen konnte, blieb es bei der Hallenser Führung zu Pause.

HFC verpasst am Ende sogar den vierten Treffer

Der HFC ging die zweite Halbzeit unverändert an, Kauzcinski tauschte einmal und brachte Philipp Hosiner für Paul Will. Der neue Mann hatte gleich die bis dato beste Chance für Dynamo. Nach einer scharfen Hereingabe von links verpasste der Offensivmann den Ball nur um wenige Zentimeter (52.). Dresden kam etwas auf, der HFC nutzte seine erste gute Chance in der zweiten Hälfte jedoch eiskalt und stellte auf 2:0. Boyd legte im Strafraum auf Eberwein ab, der überlegt rechts unten einschob. Der Auswärtsdreier geriet für die Hallenser immer mehr in Reichweite.

Papadopoulos hatte in der Folge die Riesenchance auf die endgültige Entscheidung. Sein Schuss im Strafraum wurde jedoch von Dynamo-Keeper Kevin Proll pariert (69.). Dynamo kam weiter kaum zu zwingenden Gelegenheiten. Manu begrub die Dresdner Hoffnungen dann endgültig. Bei einem HFC-Konter wurde er von Boyd freigespielt und hämmerte den Ball aus 18 Metern in den Winkel (78.). Kurz darauf hätte es zum vierten Mal im Heimtor klingeln müssen. Julian Derstroff lief alleine auf das Dynamo-Tor zu, verpasste aber den richtigen Moment für seinen Pass auf Boyd, die Dynamo-Defensive konnte noch klären (85.). (mz)

Schema: Dynamo Dresden - Hallescher FC 0:3 (0:1)

Dresden: Broll - Ehlers, Knipping, Will (46. Hosiner) - Kreuzer, Stark (70. Justin Löwe), Kade, Chris Löwe (81. Jonas Kühn) - Stefaniak (80. Vlachodimos) - Stor (70. Diawusie), Daferner. - Trainer: Kauczinski

Halle: Sven Müller - Boeder, Vucur, Vollert, Landgraf - Papadopoulos, Nietfeld (77. Titsch-Rivero) - Manu (89. Sternberg), Eberwein (89. Reddemann), Guttau (64. Derstroff) - Boyd. - Trainer: Schnorrenberg

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin)

Tore: 0:1 Papadopoulos (27.), 0:2 Eberwein (62.), 0:3 Manu (78.)

Zuschauer: keine

Gelbe Karten: Knipping - Nietfeld