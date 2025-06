Die Jubilarin fehlte bei ihrer Jubiläumsshow: Andrea Kiewel, die in Tel Aviv lebt, konnte wegen des gesperrten Luftraums über Israel nicht in Mainz die ZDF-Livesendung „Fernsehgarten“ moderieren - es hätte für sie eine besondere Sendung werden sollen. „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) aus der „heute-Show“ sprangen für „Kiwi“ ein - „einmalig“, wie der Sender mitgeteilt hatte.

Für Kiewel sei es im Moment nicht möglich hierherzukommen, erkärte Llambi den Zuschauern. Van der Horst berichtete, sie hätten mir ihr telefoniert - das Wichtigste sei, dass es ihr so weit gut gehe. „Sie ist wahnsinnig traurig, dass sie heute nicht hier sein kann“. Das Publikum in Mainz forderte er zu einem „richtig schönen Aufmunterungsapplaus“ für Kiewel auf - der auch folgte. Llambi sendete ihr „ganz viel Liebe“ und van der Horst kündigte an, alles zu geben - „im Rahmen unserer Möglichkeiten“.

Kiewel moderiert seit dem Jahr 2000

Für Kiewel ist es dieses Jahr die 25. „Fernsehgarten“-Saison. Die diesjährige hatte am 4. Mai begonnen und soll bis Ende September 20 Sendungen umfassen. Am heutigen Sonntag war ausgerechnet die Mottosendung „Kiwis 25. Jubiläum“ vorgesehen. Llambi und van der Horst seien als Gäste ohnehin in der Sendung eingeplant gewesen, hieß es vom ZDF.

Die Open-Air-Show am ZDF-Sendezentrum in Mainz-Lerchenberg gibt es seit 1986. Im Jahr 2000 übernahm Kiewel die Moderation. Zuvor hatten etwa Ilona Christen und Ramona Leiß die Show präsentiert. Gäste des „Fernsehgartens“ waren in der jüngsten Sendung unter anderen Katja Ebstein und Guildo Horn.

Kiewel hatte einmal der „Bild am Sonntag“ zu ihrem zweiten Zuhause in Israel gesagt: „In der "Fernsehgarten"-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe (...).“