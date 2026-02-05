Unter Torsten Ziegner hat der Hallesche FC die erfolgreichste Saison seiner jüngeren Vereinsgeschichte gespielt. Wie er seinen Ex-Klub einschätzt, wer für ihn Regionalligafavorit ist.

„Schröder hat nicht so viel Erfahrung“: Darum hat der HFC laut Torsten Ziegner keine Titelchance mehr

Halle/MZ/TG. - Zweieinhalb Jahre sind im harten Geschäft Profifußball eine verdammt lange Zeit. Zumindest genug, um als jobloser Trainer in Vergessenheit zu geraten. Torsten Ziegner, im September 2023 beim MSV Duisburg freigestellt, treibt diese Sorge jedoch nicht um. „Das Gefühl habe ich nicht, ich bin in den Stadien, bin am Markt“, sagt der heute 48-Jährige, unter dem der Hallesche FC die erfolgreichste Saison seiner jüngeren Vereinsgeschichte gespielt hat.