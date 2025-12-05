Der Trainerstuhl von Jens Härtel bei Erzgebirge Aue wackelt. Nach einem Medienbericht sollen zwei Ex-HFC-Trainer Kandidaten für eine mögliche Nachfolge sein.

Halle/MZ - Nur 17 Punkte aus 16 Spielen, Abstiegsplatz. Mit dem FC Erzgebirge Aue droht ein weiterer Ostverein aus dem reinen Profifußball in die Regionalliga Nordost abzustürzen. Jens Härtel, in Magdeburg und Rostock Erfolgstrainer, könnte bei einem weiteren Misserfolg gegen den FC Ingolstadt das Aus drohen. „Es zählen nur Punkte“, ließ sich Präsident Thomas Schlesinger auf der Vereinswebsite zitieren. Auch Sportdirektor Matthias Heidrich steht in der Kritik.

Gerüchte wabern daher längst durchs Erzgebirge. Wie „Tag24“ erfahren haben will, sollen mit Torsten Ziegner und Mark Zimmermann zwei ehemalige Trainer des Halleschen FC aussichtsreiche Nachfolge-Kandidaten sein, wenn Härtel tatsächlich gefeuert wird.

Ziegner, 48 Jahre alt, war von Sommer 2018 bis Februar 2020 Trainer in Halle. Er war mit dem HFC nah dran am Aufstieg in die zweite Bundesliga, musste nach einer Serie von acht Spielen ohne Sieg dann aber gehen. Anschließend war Ziegner Trainer in Würzburg und Duisburg, ist seit September 2023 ohne Job. Der gebürtige Thüringer war bereits im Dezember 2024 Thema in Aue, nach dem Aus von Pavel Dotchev übernahm dann aber Härtel.

Zimmermann, 51 Jahre, war in der vergangenen Saison beim HFC Cheftrainer. Nach dem Abstieg in die Regionalliga gelangen ihm die Vizemeisterschaft und der Sieg im Landespokal. Im Sommer musste er aber überraschend gehen. Begründung: Die spielerische Entwicklung sei ausgeblieben. Zimmermann, ebenfalls aus Thüringen, hatte in der Vergangenheit Carl Zeiss Jena in der dritten Liga trainiert.