  Hallescher FC
  HFC gegen RWE: Der HFC legt wieder los – das steht gegen Erfurt auf dem Spiel

Sportchef Meyer macht Ansage "Es gibt keine Ausreden": Der HFC legt wieder los – das steht gegen Erfurt auf dem Spiel

Der HFC startet gegen Erfurt in die Restsaison der Regionalliga. Wie Trainer Robert Schröder auf die Vorbereitung und den Transferwinter blickt.

Von Fabian Wölfling 06.02.2026, 11:00
Robert Schröder musste in der Vorbereitung oft improvisieren.
Robert Schröder musste in der Vorbereitung oft improvisieren. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Das eigentlich so vertraute Gefühl wird diesmal etwas ungewohnt sein. Wenn die Fußballer des Halleschen FC an diesem Samstag (14 Uhr/MDR) vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt in das Leuna-Chemie-Stadion einlaufen, werden sie echtes Gras unter den Stollen spüren – es wird für sie das erste Mal sein seit dem 3:1 gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg am 14. Dezember.