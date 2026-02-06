Der HFC startet gegen Erfurt in die Restsaison der Regionalliga. Wie Trainer Robert Schröder auf die Vorbereitung und den Transferwinter blickt.

"Es gibt keine Ausreden": Der HFC legt wieder los – das steht gegen Erfurt auf dem Spiel

Halle/MZ - Das eigentlich so vertraute Gefühl wird diesmal etwas ungewohnt sein. Wenn die Fußballer des Halleschen FC an diesem Samstag (14 Uhr/MDR) vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt in das Leuna-Chemie-Stadion einlaufen, werden sie echtes Gras unter den Stollen spüren – es wird für sie das erste Mal sein seit dem 3:1 gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg am 14. Dezember.