Sportchef Daniel Meyer plant den neuen HFC-Kader nach dem Abstieg in die Regionalliga.

Halle/MZ - In Daniel Meyers Büro in der Geschäftsstelle des Halleschen FC steht ein Flipchart. Hier, in der ersten Etage des Leuna-Chemie-Stadions, plant der neue Sportchef auf großen, weißen Blättern Papier die Zukunft des Noch-Fußball-Drittligisten – und tat das bereits vor dem seit Samstag feststehenden Abstieg „ausschließlich für die Regionalliga“, berichtet der 44-Jährige, der vor einer Woche als Nachfolger des gefeuerten Thomas Sobotzik präsentiert wurde.