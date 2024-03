HFC-Mannschaft freut sich mit „Mädchen-Papa“ Deniz

Halle/MZ - Ein wenig Nervosität, „Herzklopfen“ wie er sagt, hatte Tunay Deniz doch kurz vor diesem Moment im Leuna-Chemie-Stadion vor wenigen Tagen.

Dort hatte sich die komplette Drittliga-Mannschaft des Halleschen FC mit Deniz und dessen schwangerer Frau Kübra auf dem Rasen für eine „Gender Reveal Party“ versammelt – die Familie enthüllte das Geschlecht ihres zweiten Kindes und hielt das in einem Video fest. „Es war immer klar, dass wenn das zweite Kind kommt, wir wieder ein Video wie in Offenbach machen“, erzählt Deniz. Schon bei der Zeit beim Regionalligisten verkündete die Familie das Geschlecht ihres Kindes mit einem kurzen Clip.

Junge oder Mädchen? Deniz wusste auch dieses Mal noch nicht Bescheid, als er einen kleinen Ball von Ehefrau Kübra überreicht bekam. Den schoss er unter Anfeuerungsrufen seiner Mannschaft in die Luft, das Ehepaar verschwand danach in einer rosa Wolke.

Das Zeichen: Tunay und Kübra, bereits Eltern einer Tochter, erwarten erneut ein Mädchen. „Alle in der Mannschaft haben sich gefreut, dass sie mitmachen konnten. Sie erleben so etwas auch nicht alle Tage.“ Und wie fielen die Kommentare aus, nachdem klar war, dass Deniz erneut Vater einer Tochter wird? „Viele wussten ja schon, dass es ein Mädchen wird“, scherzt Deniz. „Sie wussten, dass ich ein Mädchen-Papa bin“, so der HFC-Mittelfeldmann. Damit kann der gut leben. „Ich freue mich zu hundert Prozent. Das Geschlecht ist für mich zweitrangig, das wichtigste ist einfach, dass das Kind gesund zur Welt kommt.“ In rund drei Monaten ist es so weit. „Das gibt mir natürlich Motivation. Im Endeffekt mache ich das hier für meine Familie und bald habe ich drei Frauen zu Hause“, sagt Deniz.

Und ist die Familienplanung damit abgeschlossen oder hofft er noch auf einen kleinen Tunay, einen Sohn? „Wir warten mal, bis das zweite Kind auf der Welt ist. Davor können wir das noch nicht sagen. Über einen Jungen würde man sich aber natürlich als Papa freuen“, gibt Deniz zu.

Sicher ist: Erfahren würden es wieder alle. Kind Nummer drei würde Video Nummer drei bedeutet. Bei der zweiten Version machte sich Routine bemerkbar. „Beim ersten hat mir meine Frau den Ball zugeworfen. Dieses Mal habe ich ihn doch selber geschossen.“