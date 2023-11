Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Hallesche FC hat am Samstagnachmittag nach einer schwachen Leistung die neunte Niederlage in dieser Saison kassiert und könnte am Sonntag in der dritten Fußballliga wieder auf einen Abstiegsplatz rutschen, sollte der VfB Lübeck zu Hause gegen Arminia Bielefeld punkten.