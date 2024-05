Halle/MZ - Der Hallesche FC hat den zweiten Zugang in Hinblick auf die kommende Saison in der Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Verteidiger Burim Halili, der von 2005 bis 2017 über viele Jahre für die Jugendmannschaften des HFC auflief, kommt von Ligakonkurrenz Carl Zeiss Jena.

Der 26-jährige Innenverteidiger lief zuvor zudem für FSV Union Fürstenwalde, FC Rot-Weiß Erfurt und BSG Chemie Leipzig auf und kommt auf zusammengerechnet 155 Einsätze in der vierten Liga, in denen ihm zehn Tore gelangen.

„Burim erfüllt so ziemlich alle Kriterien, die wir im Kopf haben. Er hat Erfahrung in der Regionalliga, kommt jetzt ins beste Fußballeralter und war in Jena bereits Führungsspieler. Zudem entstammt er unserer Nachwuchsabteilung und hat die körperliche Präsenz, die wir suchen. Wir freuen uns daher, dass wir Burim zurück in die Heimat holen konnten“, sagte HFC-Sportdirektor Daniel Meyer zu der Verpflichtung.