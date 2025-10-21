Der Hallesche FC hat im Sommer Robert Schröder als Coach geholt, um das Team nach der Vizemeisterschaft unter Mark Zimmermann zu entwickeln. Ist das aufgegangen?

Hat sich der riskante Trainerwechsel beim HFC gelohnt? So fällt der Vergleich nach einem Saisondrittel aus

Unter Trainer Robert Schröder (r.) sollte der HFC nach der Vizemeisterschaft noch besser werden. Bisher ist der Plan von Sportchef Daniel Meyer nicht aufgegangen.

Halle/MZ. - Eine mögliche Vorentscheidung? Ein solches Label möchte niemand beim Halleschen FC der Partie gegen Lok Leipzig verpassen. „Die Saison wird nicht im Oktober oder November entschieden“, sagt etwa Trainer Robert Schröder. Wegweisend ist das Topspiel der Fußball-Regionalliga aber.