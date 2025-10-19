weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. HFC gegen Lok Leipzig: Der HFC muss in der Regionalliga Nordost siegen

Nun Alles-oder-Nichts Gegen Lok Leipzig Der HFC ist vorne ohne Killerinstinkt, hinten naiv: Die Spitze gerät außer Reichweite

Im Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke zeigen sich beim Halleschen FC einmal mehr zwei bekannte Probleme der vergangenen Wochen. Warum Trainer Robert Schröder die Situation selbstverschuldet sieht. 

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 20.10.2025, 14:28
HFC-Torwart Sven Müller (r.) war nach dem späten Ausgleichstreffer gegen die VSG Altglienicke angefressen.
HFC-Torwart Sven Müller (r.) war nach dem späten Ausgleichstreffer gegen die VSG Altglienicke angefressen. Foto: Koch

Fürstenwalde/MZ - Die Blicke der Spieler des Halleschen FC führten ins Nichts – auf kalten Beton. Der Nachmittag in Fürstenwalde mit dem Auswärtsspiel gegen die VSG Altglienicke begann für die Rot-Weißen mit einer kuriosen Randnotiz: In den Sozialen Medien veröffentlichte der Verein ein Foto von der Auswechselbank aus Sicht der Spieler. Die Sitze lagen so tief, dass sie von dort nicht das Spielfeld, sondern nur die graue Mauer sahen.